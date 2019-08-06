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В Госдуме поблагодарили НАТО за «помощь» в воссоединении Крыма с Россией 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Крым воссоединился с Россией вследствие желания крымчан вернуться на свою историческую родину и государственного переворота на Украине, организованного при поддержке стран-участниц НАТО, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.
"Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран-участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", — сказал Бальбек.
По его словам, проведение крымского референдума в 2014 году стало точкой опоры российской политики для защиты населения, которое искренне выразило желание стать частью России.
"Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", — добавил депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , Руслан Бальбек , Йенс Столтенберг , ООН , Госдума , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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