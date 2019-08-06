В Госдуме поблагодарили НАТО за «помощь» в воссоединении Крыма с Россией

Крым воссоединился с Россией вследствие желания крымчан вернуться на свою историческую родину и государственного переворота на Украине , организованного при поддержке стран-участниц НАТО , заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав России стало следствием усиления конкуренции между великими державами. "Крым воссоединился с Россией вследствие государственного переворота, организованного при поддержке стран-участниц НАТО. Это был сигнал крымскому народу, что пора активно начинать свой путь домой, на свою историческую родину в Россию. Политика НАТО, направленная против России, послужила своеобразной помощью, ускорив возвращение Крыма домой", — сказал Бальбек. По его словам, проведение крымского референдума в 2014 году стало точкой опоры российской политики для защиты населения, которое искренне выразило желание стать частью России. "Население Крыма голосовало и за возвращение на Родину, и за то, чтоб не стать разменной пешкой в чужих стратегических играх. Никакой конкуренции между ядерными державами и не пахло. Были антироссийские интересы, а крымчане должны были стать ритуальной жертвой для воцарения НАТО в Крыму", — добавил депутат. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".