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Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил указ президента США Дональда Трампа о блокировке активов властей Венесуэлы.
Согласно подписанному документу, активы блокируются в юрисдикции США. В список вошли центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.
— Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах, — заявил Косачев в комментарии РИА Новости.
Сенатор также назвал поступок американского президента "откровенным вмешательством во внутренние дела суверенной Венесуэлы". Он объяснил, что блокировка государственных активов — это акт противодействия властям этой страны, то есть непосредственная поддержка оппозиции.
Кроме того, указ противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США — в том числе перед Венесуэлой, отметил Косачев.
— Американцев это давно не смущает — они, как известно, придерживаются принципа верховенства национального права над международным и его экстерриториальности, — добавил парламентарий.
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Комментарии2
Политика , США , Дональд Трамп , Константин Косачев , Совбез ООН , Совет Федерации , РИА Новости , Венесуэла
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