Косачев назвал бандитским указ Трампа об активах Венесуэлы

Согласно подписанному документу, активы блокируются в юрисдикции США. В список вошли центральный банк страны и государственная нефтяная компания PDVSA.

— Без санкции Совета Безопасности ООН подобного рода действия выглядят не иначе как международный бандитизм в экономической и финансовой сферах, — заявил Косачев в комментарии РИА Новости.

Сенатор также назвал поступок американского президента "откровенным вмешательством во внутренние дела суверенной Венесуэлы". Он объяснил, что блокировка государственных активов — это акт противодействия властям этой страны, то есть непосредственная поддержка оппозиции.

Кроме того, указ противоречит как нормам международного права, так и обязательствам самих США — в том числе перед Венесуэлой, отметил Косачев.