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Названо число пророссийских депутатов от партии Зеленского 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Возможный руководитель будущей фракции партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахмия оценил число пророссийских депутатов, которые получат мандаты как представители партии. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка — один, а возможно, два процента. И это условно пророссийские — это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться», — заявил он. Политик добавил, что большинство из этих депутатов прошли по мажоритарным округам.
По словам Арахмии, таких людей в партии будут «перевоспитывать». У него самого с ними «нет продуктивных отношений», так как их ценности вступают в конфликт.
Ранее 6 августа новоизбранный депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, построив стену на границе Украины и непризнанных республик. А его однопартиец Богдан Яременко выразил мнение о необходимости ввести уголовную ответственность за переговоры с Россией.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 254 из 450 мандатов. Из 424 избранных депутатов 323 раньше никогда не входили в Верховную Раду. Большинство из них ведет партия Зеленского — ни в списке партии, ни среди ее мажоритарщиков не было бывших или действующих депутатов.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Александр Дубинский , Верховная Рада
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