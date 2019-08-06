В Крыму назвали генсеку НАТО истинную причину воссоединения с РФ

— Еще в составе Украины Крым более 20 лет тяготел к России, — заявил Гемпель РИА Новости. — Крым — это исконная территория России, и то что он оказался на Украине в 1990-е, было глубокой ошибкой, противоестественной для жителей полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан, повлиять на которое никто не мог. Народ самостоятельно и осознанно связал свое будущее с Россией. Это самая ключевая и главная позиция.

Как считает Гемпель, очередные домыслы Столтенберга, опубликованные на сайте альянса — не более чем глупость.

— Тот, кто не верит произошедшему в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех, — сказал Гемпель.

Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав РФ было вызвано усилением конкуренции между великими державами.