Только волеизъявление крымчан на свободном демократическом референдуме стало причиной воссоединения Крыма с Россией, и конкуренция между двумя великими державами — США и РФ — здесь ни при чем. Так председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах возвращения полуострова в состав России.
— Еще в составе Украины Крым более 20 лет тяготел к России, — заявил Гемпель РИА Новости. — Крым — это исконная территория России, и то что он оказался на Украине в 1990-е, было глубокой ошибкой, противоестественной для жителей полуострова. Крым вернулся в состав России только исходя из волеизъявления крымчан, повлиять на которое никто не мог. Народ самостоятельно и осознанно связал свое будущее с Россией. Это самая ключевая и главная позиция.
Как считает Гемпель, очередные домыслы Столтенберга, опубликованные на сайте альянса — не более чем глупость.
— Тот, кто не верит произошедшему в Крыму, может приехать сюда, посмотреть, увидеть и поговорить с крымчанами. Крымчане скажут всю правду. Мы открыты для всех, — сказал Гемпель.
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вхождение Крыма в состав РФ было вызвано усилением конкуренции между великими державами.