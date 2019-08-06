«Чашка кофе дороже»: госслужащие просят увеличить командировочные

Профсоюз госслужащих направил обращение о повышении суточных в командировках в трехстороннюю комиссию. Увеличить расходы чиновникам нужно, чтобы «не снижать уровень жизни». В данный момент сумма суточных составляет 100 рублей в день. Чиновники подчеркивают, что «чашка кофе стоит дороже». Между тем, судя по последним примерам, у ряда госслужащих есть возможность повысить расходы в командировках за счет бюджета.

В Общероссийском профсоюзе работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ заявили, что направили обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.

В профсоюзе подчеркнули, что в настоящее время «нормы возмещения расходов на выплату суточных составляют 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке».

Данная норма регулируется постановлением правительства «О размерах возмещения доходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов РФ, федеральных государственных учреждений» от 2002 года.

Постановление предусматривает возмещение расходов расходов на оплату жилья в размере фактических расходов, которые необходимо подтвердить соответствующими документами, «но не более 550 рублей в сутки».

Если госслужащий такие документы не предоставил, то размер компенсации ограничивается 12 рублями. Что касается расходов на транспорт, то такие расходы возмещаются чиновникам без оговорок.

Документ предусматривает некоторые ограничения — лететь на самолете можно только в эконом-классе.

Газета «Известия» приводит слова зампреда Федерации независимых профсоюзов России Нины Кузьминой , которая отметила, что сейчас чиновникам «приходится нести дополнительные расходы сверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни».

Председатель профсоюза работников государственных учреждений Николай Водянов также констатировал, что 100 рублей — «это очень мало, чашка кофе стоит дороже», а «в Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды».

«Несправедливо, что в компаниях люди получают в семь раз больше, чем на госслужбе», — считает Николай Водянов.

Алексей Коренев , финансовый аналитик «Финам», согласился в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru», что сейчас нормативы по расходам в командировках чиновников очень низкие и их необходимо повышать.

Однако, по словам эксперта, при определении новой суммы необходимо ответить на вопрос, на сколько ее нужно повысить.

«Если это будет просьба о 5 тыс. рублей в сутки, то, конечно, никто навстречу идти не будет», — рассказал Алексей Коренев.

В данный момент в профсоюзе затруднились назвать справедливую сумму компенсации, отмечая только, что по Налоговому кодексу РФ сотрудники частных компаний получают по 700–800 рублей.

Эксперты называют такую цифру более правдоподобной.

«Это близко к истине. Я думаю, они будут исходить из этих же 700 рублей», — добавляет Алексей Коренев.

Между тем, как видно из последних примеров, нынешние правила по расходам в командировкам действуют не для всех чиновников. У госслужащих есть возможность превышать лимит с разрешения своего руководителя.

А отдельные категории госслужащих, включая министров, и вовсе выведены из-под каких-либо ограничений.

Так, в России действуют установленные приказом Минфина в 2004 году предельные нормы расходов на проживание чиновников во время зарубежных поездок. Например, в Германии — это 200 евро, в Нью-Йорке — $350 в сутки, в Киеве — $150, в Гонконге и Тайване — до $120.

Однако во время зарубежных командировок глава Минпромторга Денис Мантуров останавливается в пятизвездочных отелях, выбирая номера президент-класса. Иногда стоимость одного номера составляет миллион рублей в сутки. В 2016 году Мантуров переночевал в гостинице в Шанхае за бюджетные 1,388 млн руб, говорилось в публикации Transparency International.

При этом Денис Мантуров, впоследствии комментируя эти данные, отметил, что не стесняется высоких командировочных расходов на свои заграничные поездки.

Более того, министр удивился, почему это вообще кого-то смущает.

Мантуров отметил, что ничего скандального в таких суммах нет — наоборот, они «вписываются в нормативы».

«Я не знаю, на чем основываются размышления и вообще обсуждения этой тематики, у каждого ведомства есть соответствующая процедура по отбору компании, которая занимается обслуживанием и командировок, и подбором гостиниц для проживания, и перелетов или переездов, в зависимости от того, какой маршрут», — сказал он.

При этом, по словам министра, «какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны или доступны, такие, соответственно, и приобретаются для участия в этих мероприятиях».