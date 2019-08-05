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Горбачев прокомментировал отношение россиян к советской власти 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал результаты опроса «Левада-центра» и обратился к россиянам с призывом не оглядываться на брежневские времена, а начать подстраиваться под реалии современного государства. Об этом пишет портал Ura.ru.
Горбачев заявил, что в нашей стране все основано на демократических процессах. По его словам, если граждан России что-либо не устраивает, нужно «разговаривать и решать вопрос».
Ранее сообщалось, что, согласно опросу «Левада-центра», отношение россиян к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х оказалось лучше, чем к современной российской. Респонденты охарактеризовали советскую власть как близкую к народу, сильную, прочную и справедливую. Российскую власть они посчитали криминальной, коррумпированной, далекой от народа, чужой и бюрократичной.
В декабре 2018-го две трети россиян рассказали о сожалении по поводу распада Советского Союза. В течение последних 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента. Максимальное число ностальгирующих было зафиксировано в 2000 году — 75 процентов опрошенных.
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Комментарии11
Политика , Социология , Михаил Горбачев , Левада-центр , РИА Ura.ru
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