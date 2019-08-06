Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщили СМИ, госсекретарь США на одном из выступлений в Вашингтоне заявил, что "Крым должен вернуться в состав Украины".