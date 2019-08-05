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СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают тесные партнерские отношения, за которыми Запад наблюдает с подозрительностью, отмечает немецкий елеканал n-tv и называет лидеров братьями по духу.
В материале их также называют свирепыми политиками, которых противники считают сторонниками силовых методов, в то время как сторонники ими "фанатично восхищаются". Объединяет лидеров и то, что они рассматривают себя как воплощение своих государств. У обоих есть способности мобилизовать массы. Благодаря смене должностей оба остаются у власти.
Уточняется, что сближение России и Турции не уходит корнями в историю, а произошло при этих президентах и связано в первую очередь с экономикой. В 2004 году Путин стал первым российским президентом, посетившим Турцию. Там он принял участие в переговорах по поводу более тесной двусторонней работы в таких областях, как энергетика и вооружение. Россия является для Турции крупнейшим поставщиком природного газа и строит первую турецкую АЭС Аккую. Связывает страны и проект "Турецкий поток". Теперь российская сторона поставляет Турции свои ЗРК С-400.
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Комментарии2
Политика , Ближний Восток , В мире , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , АЭС Аккую
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