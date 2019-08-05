СМИ назвали Путина и Эрдогана братьями по духу

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживают тесные партнерские отношения, за которыми Запад наблюдает с подозрительностью, отмечает немецкий елеканал n-tv и называет лидеров братьями по духу.

В материале их также называют свирепыми политиками, которых противники считают сторонниками силовых методов, в то время как сторонники ими "фанатично восхищаются". Объединяет лидеров и то, что они рассматривают себя как воплощение своих государств. У обоих есть способности мобилизовать массы. Благодаря смене должностей оба остаются у власти.