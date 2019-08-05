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Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД 

Рамблер 25 минут назад
Действия США по ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.
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По мнению Путина, ликвидация ДРСМД повлечет за собой «девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», что, в свою очередь, означает «возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения».
Российский лидер отметил, что выход США из ДРСМД, «одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями», осложнил ситуацию в мире и породил «фундаментальные риски» для всех.
«Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — заявил Путин, подчеркнув, что ответственность за осложнение ситуации полностью лежит на США.
По словам президента, Россия вновь начнет создавать ракеты средней и меньшей дальности, если таковые будут производить США. Отслеживать ситуацию российский лидер поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки.
При этом Путин заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном «об обеспечении стратегической стабильности и безопасности».
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Политика , Видео , США
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