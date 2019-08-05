Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД

Действия США по ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин.

По мнению Путина, ликвидация ДРСМД повлечет за собой «девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», что, в свою очередь, означает «возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения».

Российский лидер отметил, что выход США из ДРСМД, «одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями», осложнил ситуацию в мире и породил «фундаментальные риски» для всех.

«Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия», — заявил Путин, подчеркнув, что ответственность за осложнение ситуации полностью лежит на США.

По словам президента, Россия вновь начнет создавать ракеты средней и меньшей дальности, если таковые будут производить США. Отслеживать ситуацию российский лидер поручил Минобороны, МИД и Службе внешней разведки.

При этом Путин заявил о готовности к переговорам с Вашингтоном «об обеспечении стратегической стабильности и безопасности».