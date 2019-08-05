Жириновский предрек США судьбу СССР 

Россия находится на взлете, и положение страны сейчас намного лучше, чем у Европы и США. Более того, политика Вашингтона привела к застою в Соединенных Штатах и теперь стране грозит участь СССР. Такое мнение в беседе с «360» выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, в настоящее время Москва не создает блока союзнических стран и никому не навязывает своей идеологии. К тому же Россия сумела навести в порядок в Сирии, улучшить отношения с Ираном и Турцией.
«Я бы назвал политику в отношении соседей «финляндизацией». То есть это стремление поддерживать со всеми соседями хорошие, но взаимовыгодные отношения», — отметил Жириновский.
При этом он добавил, что Россия переживает период взлета в то время, как ее конкуренты находятся в кризисе.
В целом Россия снова на взлете, а наши конкуренты стагнируют. Америка в стадии падения, Европа стареет на глазах, рушится, дрожит как Ангела Меркель. Китая бояться не надо, он никому не угрожает и не претендует быть первым
Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР заявил, Соединенные Штаты хотели остаться на вершине миропорядка, но у них это не получится. По мнению Жириновского, «весь мир ненавидит Америку», а к России наоборот относится положительно.
«При этом мы продаем дешевый газ, а американцы — дорогой, мы продаем дешевое оружие, а американцы — дорогое, мы всем визы даем, а США — ставят преграды. Сегодня мы самая свободная страна, а в США застой, там наступили брежневские времена, и они закончат плохо как закончил Советский Союз», — заключил политик.