Foreign Policy (США): договору о РСМД конец, и больше всего от этого пострадает Россия

Foreign Policy (США) начинает с правды: ДРСМД перестал отвечать балансу сил в Евразии. Но при этом он не говорит о расширении Авторначинает с правды: ДРСМД перестал отвечать балансу сил в Евразии. Но при этом он не говорит о расширении НАТО после подписания ДРСМД в 1987 году, включившем даже Прибалтику. Зато говорит о «реваншистской» России из-за Крыма и Донбасса. При этом главным врагом США объявляется Китай , не нападавший ни на кого. Просматривается цель — заставить РФ и КНР истощить друг друга в гонке вооружений.

2 августа рухнул один их последних столпов, на которые опиралась система контроля над вооружениями, сформированная после холодной войны. Договор о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД), который не давал России и США разворачивать на земле ракетные системы с радиусом действия от 500 до 5500 километров, больше не существует. Сейчас лишь одно большое двустороннее соглашение — СНВ-III — ограничивает ядерные арсеналы США и России. И очень вероятно, что скоро начнется новая гонка вооружений.

Естественно, Вашингтон и Москва обвиняют друг друга в нарушениях договора, из-за которых он и прекратил действовать. Но истинная причина расторжения Договора о РСМД заключается в том, что баланс военных сил времен холодной войны — обстановка в сфере безопасности, в которой он был подписан, — кардинально изменился. В многополярном мире двусторонние договоры о контроле над вооружениями имеют гораздо меньше смысла.

Что же пошло не так с Договором о РСМД? Если вы спросите правительство США, вам скажут, что виновата Россия, которая нарушала его. По информации американской разведки, радиус действия российских ракет 9M729, разработанных в середине 2000-х, был больше разрешенного. Все союзники США по НАТО в итоге согласились с Вашингтоном: мол, Россия нарушала правила. Само собой, Россия предъявила множество ответных претензий, касающихся в основном американской системы противоракетной обороны «Иджис» (Aegis) в Румынии , которая, по утверждению Кремля, в нарушение договора может быть использована и для запуска ракет наземного базирования.

Нет ничего странного: когда рушится договор о вооружениях, каждый валит вину на другого. Но, как обычно, есть тут и более глубокие течения. Самый интересный вопрос не «кто нарушал правила?», а «почему они решили позволить договору развалиться вместо того, чтобы все исправить?»

Причина проста. Когда договор подписывали в 1987 году, президентом США был Рональд Рейган и все еще существовал Советский Союз. Напряженность в отношения двух сверхдержав была практически на пике — СССР уже вторгся в Афганистан , Рейган все наращивал и наращивал военную мощь и произносил речи об «империи зла», а советский лидер Михаил Горбачев еще не направил политику Москвы в более компромиссное русло. Обе сверхдержавы разворачивали системы ракет средней дальности по всей Европе. Военный баланс был шатким, и в самой большой опасности была Европа.

Обстоятельства изменились. Несмотря на то, что реваншистская Россия вторглась на Украину и наращивает вооружения на Черном и Балтийском морях, самой большой проблемой международной политики сейчас является не она, а растущий Китай. Когда заключали ДРСМД, Китай был мелкой рыбешкой в мире, где доминировали две акулы. Его вооруженные силы были в таком упадке, что незадолго до этого он даже проиграл войну с соседним Вьетнамом. Сегодня же Россия стала державой второго плана, несмотря на то, что у нее еще есть большой запас ядерных боеголовок, а многие аналитики считают, что развитие Народно-освободительной армии Китая скоро позволит ему претендовать на гегемонию в Азии.

Учитывая экспансию Китая, некоторые военные планировщики полагают, что США нужно значительное количество ракет наземного базирования в Азии. Договор о РСМД такое оружие США иметь запрещал. И много кто в Вашингтоне думает, что не было смысла позволять договору времен холодной войны, актуальному для Европы, мешать США сдерживать Китай в Азии.

Президент США Дональд Трамп , заметив такой дисбаланс, потребовал пересмотреть соглашение о контроле над вооружениями, включив в него Китай. «Нам придется разрабатывать такое оружие, — заявил президент, — Если только Россия, Китай и все остальные не придут к нам и не скажут: „Давайте уже поумнеем и вообще не будем заниматься этим“.

Но Китай это не заинтересовало. На этой неделе официальный представитель пекинского министерства иностранных дел объявил, что „Китай ни за что не войдет в многосторонний Договор о РСМД“. Этому есть логичное объяснение: у Китая гораздо меньше ракет и ядерных боеголовок, чем у России или Соединенных Штатов. Из-за договора, который подразумевает количественный паритет с Соединенными Штатами, Китай должен был бы начать наращивать свой ядерный потенциал — и вряд ли от этого его соседи или военные США почувствовали бы себя в большей безопасности. А подписывать договор, по которому ему разрешалось бы иметь лишь ничтожную долю от того количества ракет и боеголовок, которые есть у США, Китаю нет никакого смысла. И вряд ли вы убедите его согласиться иметь меньше ракет, чем у России, страны, которую Китай и так считает державой второго плана.

До тех пор, пока Соединенные Штаты и Китай продолжают бороться за главенство над Азией, едва ли эти две страны смогут прийти к новому соглашению о контроле над вооружениями. А как насчет России? Кремль тоже не особенно старался спасти Договор о РСМД. Москва, например, не смогла убедить ни одну из стран НАТО в том, что ее ракеты 9M729 не нарушают условия договора, не делала она и никаких предложений по поводу того, как разрешить сомнения НАТО. Другими словами, Россия была полностью готова пойти на то, чтобы договор развалился. Почему?

Как и Вашингтон, Москва понимает, что военная мощь Китая растет, у нее есть множество поводов для беспокойства, хотя президент России Владимир Путин и китайский президент Си Цзиньпин и заявляют все время о своей крепкой дружбе. К тому же Россия беспокоится не только из-за Китая. Кремль также много думает о последствиях, которые может иметь развитие новых технологий. Договор о РСМД запрещал только ракеты старого поколения, того типа, что были изобретены до эпохи Рейгана и Горбачева. Но Китай, Россия и Соединенные Штаты сейчас разрабатывают новые гиперзвуковые ракеты, которые летают с гораздо большей скоростью, чем скорость звука. Оснащенные ядерными боеголовками, гиперзвуковые ракеты смогу нанести ядерный удар гораздо быстрее. Даже обычные гиперзвуковые ракеты могут нарушить баланс, если позволят стране помешать противнику нанести ядерный удар.

Хотя все три страны создают гиперзвуковые ракеты, Москва празднует свои успехи громче всех. В прошлом году Путин назвал испытания „большим успехом и большой победой… замечательным, отличным подарком для страны“. Во время его обращения к нации в 2018 году, новые ракеты в мультипликационном видео летели, похоже, в сторону США.

Трудно точно определить, какие возможности есть у гиперзвуковых ракет США, Китая и России. Однако шумные заявления Кремля свидетельствуют не о силе, а о нервозности. По сравнению с Соединенными Штатами и Китаем, Россия, безусловно, меньше всех способна выдержать гонку вооружений. Дело для нее оборачиваются плохо. Сегодняшняя Россия в два раза меньше Советского Союза, а новая гонка вооружений будет уже не двусторонней, а трехсторонней. Короче говоря, Россия должна быть больше всех заинтересована в заключении нового многостороннего договора о контроле над вооружениями, который уменьшит необходимость инвестировать средства в новое оружие.

Трудно сказать, как можно так сформировать новый режим контроля над оружием, чтобы он покрывал и вооружения следующего поколения. Многие в Вашингтоне в этом не заинтересованы, полагая, что гонка вооружений может быть эффективным средством борьбы с Россией, которая изо всех сил будет стараться не отставать. Таким образом, отказ от ДРСМД имеет лишь одну потенциальную выгоду для Москвы: это создает напряженность, которая может заставить ее ядерных конкурентов пойти на новый компромисс. Кремль твердо намерен сохранять с трудом завоеванный ядерный паритет, поэтому ему стоит надеяться, что новое соглашение действительно будет подписано. Единственный выход для России — это погрузиться с головой в гонку вооружений, в которой, как все знают, ей не победить.