США стали могильщиками Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вина полностью лежит на Вашингтоне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него", — сказал Рябков на брифинге.
"Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его (договора — ред.) сохранения. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные средства массовой информации, что наша страна будто бы тоже вышла из договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно. Напротив, Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД", — отметил Рябков, добавив, что Москва неоднократно пыталась вывести американцев на конструктивный разговор.
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.