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Пять решающих лет. Что ждет Россию и Японию в будущем 

Рамблер 25 минут назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера опросила россиян, задав им следующий вопрос: Какими будут российско-японские отношения через 5 лет?
58% респондентов ответили: «Думаю, что будет соблюдаться нейтралитет, поскольку между странами существуют торговые отношения.
38% опрошенных считают, что отношения будут плохими. По их мнению, во всем будет виноват спор о принадлежности южных Курильских островов.
А 4% россиян не смогли ответить на заданный им вопрос, поскольку им эта тема совершенно не близка.
Всего в опросе приняли участие 11 518 человек.
Правительство Японии выразило протест в адрес России из-за запланированных стрельб в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.
Он отметил, что усиление российского военного присутствия на „северных территориях“ противоречит позиции Токио. Генсе отметил, что государство выразило протест по дипломатическим каналам.
Комментарии
Политика , Япония
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