Лавров рассказал о значении первого Каспийского экономического форума

"Необходимость создания специализированной площадки для прямых контактов между правительствами, профильными экономическими ведомствами и заинтересованными в работе на Каспии бизнес-структурами объективно назрела. В этой связи идея о регулярном проведении Каспийского экономического форума, выдвинутая президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, оказалась весьма своевременной", — заявил Лавров журналу "Внешняя политика и дипломатия Туркменистана".

В его словам, 1-й Каспийский экономический форум "придаст дополнительный импульс сотрудничеству в таких сферах, как торговля, инвестиции и туризм, что будет способствовать в том числе превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов".

Глава МИД РФ отметил также, что Россия придает большое значение данному мероприятию. "Об этом ярко свидетельствует уровень российской делегации, которую возглавит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев ", — заявил Лавров.

Каспийский экономический форум пройдет в Туркменистане в туристической зоне "Аваза" 11-12 августа.