«История про Скрипалей выдумана»

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Захарова поставила точку в деле Скрипалей 

Рамблер 26 минут назад
Отравление шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — выдумка, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире канала «Россия».
Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили в этом Россию.
После этого ряд стран Запада выслали российских дипломатов, а прошлым летом США ввели против РФ санкции в рамках закона о химическом и биологическом оружии. На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета мер.
Вчера Мария Захарова в студии шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» назвала расширение американских санкций «еще одним огромным, мощнейшим доказательством» того, что история об отравлении Скрипалей выдумана либо полностью, либо только официальная версия Лондона.
«Это полностью себя дискредитировавшая история», — уверена спикер МИДа.
Она назвала новые санкции США по делу Скрипалей провокацией и пропагандой, заверив, что они не помешают российской экономике и обороноспособности укрепляться, а международному влиянию расти.
Комментарии219
Политика , Видео , Статьи , Сергей Скрипаль , Мария Захарова , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , МИД , Великобритания
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