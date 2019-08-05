«История про Скрипалей выдумана»

Захарова поставила точку в деле Скрипалей

Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери весной 2018 года. Власти Великобритании обвинили в этом Россию.

После этого ряд стран Запада выслали российских дипломатов, а прошлым летом США ввели против РФ санкции в рамках закона о химическом и биологическом оружии. На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета мер.

Вчера Мария Захарова в студии шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым » назвала расширение американских санкций «еще одним огромным, мощнейшим доказательством» того, что история об отравлении Скрипалей выдумана либо полностью, либо только официальная версия Лондона.

«Это полностью себя дискредитировавшая история», — уверена спикер МИДа.

Она назвала новые санкции США по делу Скрипалей провокацией и пропагандой, заверив, что они не помешают российской экономике и обороноспособности укрепляться, а международному влиянию расти.