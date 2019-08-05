«История про Скрипалей выдумана»: Захарова о санкциях США

Новые антироссийские санкции США по «делу Скрипалей» в очередной раз доказали сфабрикованный характер обвинений против Москвы. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым » на телеканале «Россия-1».

«Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной», — заявила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

По словам Захаровой, версия отравления в Солсбери, отстаиваемая Лондоном и Вашингтоном, дискредитировала себя. Новые санкции — это провокация, рассчитанная на «пропагандистский эффект», подчеркнула она.

Представитель МИД добавила, что Москва продолжит укреплять экономику и обороноспособность, а также наращивать влияние на международной арене, не обращая внимания на санкции.

1 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго этапа санкций против России за инцидент в Солсбери. Указ касается процедуры введения ограничительных мер в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

Этот же закон стал юридическим основанием для введения против России первого пакета санкций по «делу Скрипалей» в конце августа 2018 года. Новые санкции будут действовать как минимум год.

Журналист-американист Михаил Таратута в разговоре с НСН заявил, что новый пакет санкций нельзя назвать жестким, но более серьезные санкции уже на подходе.

«Это не новый виток санкций, это исполнение закона, который был принят некоторое время назад. По этому закону был введен первый пакет санкций, а второй пакет администрация должна была ввести, если в течение трех месяцев не будет доказано, что Россия прекратила использовать химическое оружие. Поскольку разведка США не смогла доказать, что Россия перестала использовать, то Трамп должен был подписать новый пакет санкций. Он, в общем-то, тянул и очень нехотя к этому делу относился», — заявил эксперт.

Министерство финансов США выпустило директиву, которая разъясняет применение новых санкций против суверенного долга России. Новые санкции США накладывают ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, однако они коснутся госкомпаний, а также вторичного рынка суверенного долга.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале весны 2018 года. Их нашли в бессознательном состоянии на лавочке около местного торгового центра Maltings. Спустя пару часов с признаками отравления был госпитализирован и полицейский Ник Бейли , осматривавший дом перебежчика.

Кроме того, через некоторое время в больницу с аналогичными симптомами попали жители соседнего Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс . Вскоре 44-летняя Стерджесс умерла. Остальные жертвы отравляющего вещества остались живы и в настоящий момент выписаны из больниц.

Спустя неделю после отравления британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что ответственность за преступление, вероятнее всего, лежит на Москве. Мэй также отметила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в Советском Союзе. В связи с этим премьер-министр решила выслать из Соединенного королевства 23 российских дипломата, а также заморозить все двусторонние контакты на высоком уровне.

Москва обвинения Лондона отвергает. Представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что в России никогда не проводились исследования по разработке химвеществ под названием «Новичок».

Первую часть санкций по делу Скрипалей США ввели в конце августа 2018 года. Вашингтон обосновал свою позицию законом о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года. По мнению Госдепартамента, российские власти «использовали химическое и биологическое оружие в нарушение международного права, касающегося химических вооружений, против своих собственных граждан».

Пакет рестрикций включал запрет на оказание внешней помощи России (кроме гуманитарной), на продажу вооружений и экспорт товаров и технологий двойного назначения (тех, которые можно использовать в военных целях).