Топ-10 законов весенней сессии, о которых больше всего писали СМИ

Весенняя сессия российского парламента началась в январе и закончилась в конце июля, за это время прошло 57 пленарных заседаний Госдумы и 15 заседаний Совета Федерации . В общей сложности депутаты и сенаторы приняли 324 закона, более 200 из них уже подписал Президент. Новости о работе парламентариев были в центре внимания телеканалов, радиостанций, газет и интернет-изданий. Официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета» и новостной агрегатор «СМИ2» представляют Топ-10 законов весенней сессии 2019 года, о которых чаще всего писали журналисты.

1. Лидеры ОПГ сядут на 20 лет

Закон, внесённый в парламент Президентом Владимиром Путиным , устанавливает уголовную ответственность за сам факт лидерства в преступной группировке, дополняя Уголовный кодекс новой статьёй — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». За высшую «должность» в ОПГ тюремный срок может составить от 8 до 15 лет, также придётся заплатить штраф — 5 миллионов рублей.

2. Детские выплаты в России смогут получать больше семей

Большее количество российских семей с января следующего года смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребёнка. Для этого был принят правительственный закон, который изменяет критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого или второго ребёнка с 1,5-кратной на 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в соответствующем регионе.

3. Работу Рунета сделают устойчивой и защищённой от внешних угроз

4. Предпенсионеры будут получать алименты от детей

Закон, разработанный главой думского Комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым , предусматривает сохранение права на получение алиментов для женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет. Поправки в Семейный кодекс стали необходимы после совершенствования пенсионной системы, в рамках которой повысился возраст выхода граждан на пенсию.

5. Сотрудникам полиции повысят предельный возраст службы

Майоры и подполковники смогут служить до 55 лет, полковники — до 60 лет, а генерал-майоры и генерал-лейтенанты — до 65 лет.

6. Дачную амнистию продлят до 2021 года

У россиян есть ещё два года чтобы поставить на кадастровый учёт или зарегистрировать права на жилой и садовый дом, построенный на участке, предназначенном для ведения садоводства. Сделать это можно будет только на основании технического плана и документа, дающего право на землю. Закон был инициирован группой депутатов.

7. Работодателей будут штрафовать за «зарплатное рабство»

В Кодекс об Административных нарушениях внесли изменения, согласно которым работодателей начнут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей за отказ сменить зарплатный банк работника по его заявлению. При этом на смену банка работодателям дадут 15 дней. Эти изменения были инициированы Министерством труда

8. На воинский учёт можно встать по месту проживания

Теперь встать на воинский учёт можно не только по месту постоянной регистрации, но и по месту фактического проживания. Необходимость в законе, который разработали члены обеих палат парламента, возникла в первую очередь для помощи студентам, приехавшим учиться в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и других больших городов.

9. Понятие «дачный дом» исчезло из законодательства

С 1 января в России, согласно букве закона, функционируют только «огороднические» и «садоводческие некоммерческие товарищества», а в апреле понятие «дачный дом» полностью исключили из законодательства, убрав его из Из Кодекса об административных правонарушениях. Этот закон был разработан депутатами Госдумы во главе с председателем Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым

10. Прохождение техосмотра будут фиксировать на фото

Закон, подготовленный Правительством, меняет правила прохождения процедуры техосмотра, в частности, обязывает проводить фотофиксацию процесса. При этом к фотографиям должны быть привязаны координаты того места, где проводилась диагностика.