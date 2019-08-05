Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме ответили на слова Трампа о «новой эре» контроля над вооружениями 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не отказывается от переговоров по вопросу контроля над вооружениями, однако говорить о подписании нового соглашения и "новой эре" по этой проблеме преждевременно, особенно с учетом последних действий в отношении ДРСМД, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ, следует из заявления, размещенного на сайте Пентагона.
"Конечно же, мы от таких переговоров не отказываемся. Вместе с тем говорить о подписании какого-либо соглашения преждевременно, нужно исходить и сделать выводы из тех действий Соединенных Штатов Америки, которые на сегодняшний день в одностороннем порядке вышли из ДРСМД и поставили под сомнение пролонгацию договора СНВ", — заявил депутат РИА Новости.
По его словам, нужно действовать конкретно в обеспечении мира и безопасности, а не разрушать соответствующие принципы, заявляя о возможном размещении ракет в Азии, что ведет к эскалации напряженности. Швыткин отметил, что с осторожностью относится к предложению США и Австралии, а в Вашингтоне должны понимать, что "строительство однополярного мира ведет в никуда".
"О "новой эре": не знаю, с какой эры они ведут отсчет. Если это эра прекращения ДРСМД, который служил во благо, и тут понятно, что американцы не в полной мере его выполняли, но сегодня это было бы продолжение той эры, а начинать новую эру и потом ее скоропостижно закончить одним росчерком пера и действием со стороны США, нам бы не хотелось этого", — добавил Швыткин.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Комментарии
Политика , Армия , Оружие , США , Джон Болтон , Юрий Швыткин , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Пентагон , Госдума , РИА Новости , Австралия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным50
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать6
Российская спортсменка погибла в Крыму14
В Сети высмеяли «потопивших» подлодку украинских военных68
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы17
Видео
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
00:22
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Криминал
00:35
Спасение сибирских лесов возложили на дожди
Пожары
03:09
Япония потребовала встречу с Путиным
Политика Азия
03:09
Армейские Игры — 2019: РФ возвращается к тактике СССР
Армия Оружие
13:56
Зеленский пытается подобрать ключ к Одессе
Украина В мире
00:51
Британия испугалась российских невидимых подлодок
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть