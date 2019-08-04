Захарова жестко ответила Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова Помпео о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Помпео также добавил, что госдеп сотрудничает с новым властями Украины.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", — написала Захарова на своей странице в Facebook.