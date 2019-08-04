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Путин направил телеграмму Трампу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму в связи с серией происшествий в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В ночь на 4 августа в городе Дейтон (штат Огайо) мужчина открыл стрельбу возле одного из баров. Стрелок, который убил девятерых, был вооружен винтовкой калибра 5,56 с увеличенными обоймами и одет в бронежилет. Несмотря на это, первые же явившиеся по вызову полицейские нейтрализовали его в течение одной минуты.
Этот случилось менее чем через сутки после аналогичного нападения в другом штате США — Техасе. В пятницу, 3 августа, преступник открыл стрельбу на улице в районе торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо. Погибли 20 человек, несколько десятков пострадали. Мэр Эль-Пасо Ди Марго заявил, что арестованы трое подозреваемых. Незадолго до нападения стрелок опубликовал в сети манифест, где выражал приверженность идеям ультраправых экстремистов.
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Комментарии3
Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин
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