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В Госдуме ответили на заявления Помпео о Крыме 

Москва24 1 час назад
Фото: ТАСС/EPA/SHAWN THEW
Госсекретарь США Марк Помпео считает, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Он выразил надежду на то, что у нового президента страны появятся более "креативные" идеи насчет решения проблемы. Госсекретарь добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.
"Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", — сказал Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона".
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек полагает, что позиция Вашингтона связана со стремлением сдержать растущее влияние России в мире.
"В понятии американского истеблишмента в этом мире нет места национальным интересам России, так как на планете, по их мнению, может быть только один доминант, который будет указывать, как определять международную политику", — цитирует его РИА Новости.
По словам Бальбека, воссоединение полуострова с Россией стало выходом за рамки, которые США обозначили всему миру сразу после распада СССР.
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Комментарии
Политика , Руслан Бальбек , Марк Помпео , Госдеп США , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , США
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