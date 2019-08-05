Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия осуждает санкции США против главы МИД Ирана Зарифа, заявил Рябков 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Москва осуждает американские санкции в отношении главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, это беспрецедентная мера давления, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы, конечно, осуждаем шаг администрации США с введением санкций против министра иностранных дел Исламской Республики Иран, это беспрецедентная мера нажима, которой не должно быть места в современных международных отношениях", — сказал Рябков на брифинге.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом — он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Политика , Конфликты , США , санкции Иран , Сергей Рябков , МИД , Администрация США , Иран , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным226
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ92
«Проклятие Кеннеди» продолжает убивать10
Аномальные холода идут в Москву2
Только незаконно: Назван новый способ вернуть Донбасс33
Видео
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:24
Тушение пожара на крыше «Сапсана» попало на видео
Происшествия
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
02:12
Улучшить ПРО: у НАТО проблемы
Армия Оружие
00:34
Россия испытывает особо секретный спутник
Технологии Наука и техника
04:34
«История про Скрипалей выдумана»
Политика Статьи
00:22
Арестован организатор разбоя сотрудников ФСБ
Криминал
00:35
Спасение сибирских лесов возложили на дожди
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть