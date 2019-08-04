Госсекретарь США сделал заявление по Крыму

Госсекретарь США Марк Помпео уверен, что Крым "должен вернуться в состав Украины". Об этом он заявил в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона". Стенограмма беседы размещена на сайте Госдепа.

На вопрос модератора "Вы полагаете, Крым, к сожалению, уже не вернется в состав Украины?", Помпео ответил: "Позиция США — это неприемлемо. Крым должен быть возвращен".

Он также добавил, что Госдеп сотрудничает с новым властями Украины.

"Я надеюсь, новый президент найдет более креативный набор идей о том, как решить проблему. Конфликт на Украине настоящий. Они все еще сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", — сказал Помпео.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом