Сенатор Морозов: РФ не имеет отношения к отравлению Скрипалей

Москва не даст международным инспекторам возможности проверить гарантии неприменения химоружия в рамках второго пакета санкций по делу об отравлении Скрипалей, поскольку не имеет отношения к этому инциденту. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов

Выполнить эти условия — значит признать свою причастность к отравлению Скрипалей. Мы твёрдо говорим, что не имеем к этому отношения, — цитирует Морозова РИА Новости.

Сенатор добавил, что Россия была и остаётся сторонником контроля над химическим оружием, но только «если это не односторонний и не избирательный подход, как в данном случае».

Мы имеем дело с неприличным шантажом, с которым нельзя мириться, — резюмировал политик.

Как писал News.ru, в Госдепартаменте США заявили, что второй пакет санкций США против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери может быть отменён не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий.

В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.