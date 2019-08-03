Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор Морозов: РФ не имеет отношения к отравлению Скрипалей 

News.ru 1 час назад
Москва не даст международным инспекторам возможности проверить гарантии неприменения химоружия в рамках второго пакета санкций по делу об отравлении Скрипалей, поскольку не имеет отношения к этому инциденту. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Выполнить эти условия — значит признать свою причастность к отравлению Скрипалей. Мы твёрдо говорим, что не имеем к этому отношения, — цитирует Морозова РИА Новости.
Сенатор добавил, что Россия была и остаётся сторонником контроля над химическим оружием, но только «если это не односторонний и не избирательный подход, как в данном случае».
Мы имеем дело с неприличным шантажом, с которым нельзя мириться, — резюмировал политик.
Как писал News.ru, в Госдепартаменте США заявили, что второй пакет санкций США против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери может быть отменён не ранее чем через год и при условии выполнения Москвой ряда условий.
В частности, российская сторона должна предоставить надёжные гарантии того, что не готовится к применению ядерного оружия и не будет использовать его в будущем. Эти гарантии должны быть подтверждены международными экспертами.
Белый дом обнародовал 2 августа указ президента США Дональда Трампа, определяющий перечень ограничительных мер, под которые может попасть Россия в связи с делом об отравлении Скрипалей.
News.ru: последние новости
Мутко раскритиковал власти Прибайкалья за работу по ликвидации паводка Племянница Скрипаля сообщила о его звонке в Россию Подписан закон о повышении возраста для работающих полицейских
Комментарии4
Политика , Олег Морозов , Сергей Скрипаль , Дональд Трамп , ГРУ , Госдеп США , Совет Федерации , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Болгарии: ветер убил человека
«Вертолеты летят в пелену»12
Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ42
Появились подробности дела против фонда Навального36
Травмировавшего росгвардейца на митинге в Москве задержали46
Видео
00:47
«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию
Политика США
00:09
Приамурье уходит под воду
Происшествия Погода
01:00
Макаревич подшутил над Алибасовым из-за «Крота»
Шоу-бизнес
03:54
Путин провел разговор с Трампом
Политика В мире
00:47
Соболь задержали до акции
Общество Другое
00:59
«Отнеслась по-хамски»: квартиру Сафронова затопили
Общество
02:59
«Где больше психов»: Боярский раскритиковал Минздрав
Общество
00:58
Самолет-разведчик США подлетел к Крыму
Армия США
00:30
Без премий: назван размер зарплаты Зеленского
В мире Статьи
01:08
В Шереметьево произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение