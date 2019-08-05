В Мосгоризбиркоме назвали главную цель оппозиции на выборах в Мосгордуму

Недопущенные к выборам в Мосгордуму оппозиционные кандидаты не преследовали цели собирать подписи и участвовать в избирательном процессе.

По мнению главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, оппозиция использовала выборы в МГД «как способ обкатки технологий к выборам в Государственную Думу , которые состоятся в 2021 году».

Председатель столичного избиркома в интервью для «Российской газеты» предположил, что на выборах в нижнюю палату парламента представители оппозиции будут бороться за отмену сбора подписей для желающих стать кандидатами.

Горбунов также напомнил о «широком спектре грубых подделок», допущенных оппозиционными кандидатами в ходе подписной кампании:

Например, у 29 кандидатов проверка выявила более 14 тысяч подписей людей с недействительными паспортами, то есть эти избиратели были просто выдуманы. В итоге у 39 кандидатов оказалось недостаточно достоверных подписей, а у 8, например, их было с самого начала меньше необходимого минимума. Были и курьезы. Например, один из кандидатов вместо необходимых примерно 5 тысяч подписей предоставил только одну — свою. Так же поступила однофамилица мэра Ирина Собянина, одна из активисток оппозиции, которая несмотря ни на что требует зарегистрировать их всех кандидатами в депутаты и допустить к выборам, — подчеркнул глава столичного избиркома.

После ожидаемого отказа в регистрации так называемые «независимые кандидаты» сосредоточились на организации уличного протеста под общим лозунгом «Допускай»! Сторонники оппозиции участвовали в несанкционированных акциях, требуя допуска абсолютно всех кандидатов на выборы — не взирая на грубейшие нарушения избирательного законодательства, допущенные в ходе подписной кампании. Как ранее писал «Ридус», рабочие группы избиркома обнаружили в подписных листах оппозиционеров полсотни подписей мертвых душ на дюжину независимых кандидатов.

«Вот эти, конечно, призывы зарегистрировать на выборах в МГД всех кандидатов без исключения — меня поражают», — делится мнением политолог Анна Федорова.

Это же реально «нам все, врагам закон». Как только власть нарушает закон — все говорят, что это ужасно и надо прекратить. И правильно говорят. А как только речь об оппозиционных кандидатах — то «регистрируйте по-любому, у нас должен быть выбор!» А как регистрировать, если у них по подписным листам туда-сюда ходят подписи умерших людей? Причем одинаковые у разных кандидатов? Если несколько подписей — одной рукой? Если в листах — люди, никогда не существовавшие в реальности? Вот как это регистрировать?

По мнению политолога Алексея Мартынова, призывы допускать к выборам всех независимых кандидатов, невзирая на «косяки» в подписных листах, не имеют ничего общего с современной избирательной системой.

Условно говоря, мы можем вообще отменить все процедуры — и выбирать депутатов по старинке: во время митинга на площади. Если кто-то считает, что это какая-то новелла сегодняшнего дня, то я напомню, что именно так выбирали власть тысячу лет назад, когда собиралось вече, на котором кто кого перекричит, тот и победил. Думаю, не стоит нам этим путем идти, — уверен Мартынов.

Напомним, из 426 человек, подавших документы для регистрации, Мосгоризбирком зарегистрировал лишь 233: отказ в регистрации получили 57 человек, остальные сошли с предвыборной гонки сами.

Выборы депутатов столичного парламента состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.