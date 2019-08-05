Захарова назвала Помпео последним человеком, «кому Крым что-то должен»

Это относится к высказыванию Помпео, что Крым якобы «должен вернуться» в состав Украины , потому что он «не уважает решения» волеизъявления жителей региона.

Об этом Мария Захарова написала в Facebook.

"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майкл Помпео", — говорится в записи официального представителя России.

Это ответ на позицию госсекретаря США во время разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». «Крым должен вернуться», — ответил Помпео на вопрос о возвращении полуострова в состав Украины.

Госсекретарь отметил, что надеется на «более креативный набор идей» для решения конфликта в Донбассе, которые может предложить Зеленский.

"Они всё ещё сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", — сказал Помпео.