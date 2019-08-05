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Захарова назвала Помпео последним человеком, «кому Крым что-то должен» 

News.ru + ещё 37 1 час назад
Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала госсекретаря США Майкла Помпео «последним человеком, кому Крым что-то должен». Она отметила, что Помпео не уважает решение жителей полуострова, принятого в 2014 году.
Это относится к высказыванию Помпео, что Крым якобы «должен вернуться» в состав Украины, потому что он «не уважает решения» волеизъявления жителей региона.
Об этом Мария Захарова написала в Facebook.
"Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майкл Помпео", — говорится в записи официального представителя России.
Это ответ на позицию госсекретаря США во время разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона». «Крым должен вернуться», — ответил Помпео на вопрос о возвращении полуострова в состав Украины.
Госсекретарь отметил, что надеется на «более креативный набор идей» для решения конфликта в Донбассе, которые может предложить Зеленский.
"Они всё ещё сражаются, не каждый день, но много. Это очень реально", — сказал Помпео.
Ранее News.ru сообщал, что если Соединённые Штаты не перестанут отказываться воспринимать Крым как часть России, они в ответ — теоретически — могут получить непризнание какого-нибудь американского штата. Об этом заявил член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
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Комментарии
Политика , Майкл Помпео , Франц Клинцевич , Мария Захарова , МИД , Совет Федерации , Республика Крым , США
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