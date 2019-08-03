«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию

Условия США для отмены санкций против России надуманы, заявили в Госдуме

Второй пакет санкций, введенный США против России в связи с "делом Скрипалей", а также условия их отмены надуманы и подчеркивают политизированность и ангажированность данных обвинений в отношении РФ, считает зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

Как сообщили ранее в госдепе, второй пакет санкций США против России в связи с "делом Скрипалей" может быть отменен только через год при условии допуска международных инспекторов и выплаты компенсаций пострадавшим.

"Конечно же, это все надуманные предлоги, еще раз показывают политизацию, ангажированность данных обвинений. Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны", — сказал РИА Новости Швыткин.

Парламентарий подчеркнул, что российская сторона не была допущена к проведению расследования, а также в деле не было представлено должных аргументов в части обвинения РФ.

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что "дело Скрипалей" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Санкции США против России в рамках "дела Скрипалей" включают ограничения на госдолг и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ, МВФ не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать российское правительство не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники в рамках списка министерства торговли США.

США вводят второй пакет санкций против РФ из-за "дела Скрипалей", поскольку Москва, по утверждению Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона. Первый пакет санкций в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", в невыполнении требований которого Вашингтон обвиняет Москву, вступил в силу 27 августа 2018 года.