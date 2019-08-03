«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию

По словам парламентария, повод для санкций и условия их отмены являются надуманными и ангажированными.

«Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны», — сказал Швыткин.

Депутат отметил, что Москву не допустили к расследованию «дела Скрипалей». Кроме того, Британия и США не представили никаких доказательств вины России.

Второй пакет «химических» санкций против России начнет действовать с 19 августа. В США ввели их, считая, что российские спецслужбы отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию боевым газом «Новичок». Москва опровергает эти утверждения.

Санкции будут действовать не менее года. Они запрещают американским банкам покупать долговые бумаги России, кредитовать российское правительство . Кроме того, для России закроют импорт некоторых видов товаров из США.

В Вашингтоне также назвали условия отмены санкций: допустить международных инспекторов для проверки объектов РФ и выплатить компенсации пострадавшим в Солсбери.

Эксперты заявили, что новые санкции не повлияли на банковскую систему России и курс рубля.