«Лишь бы найти повод»: санкции США возмутили Россию 

Второй пакет санкций против РФ надуман и подчеркивает политизированность и ангажированность обвинений Вашингтона. Так полагает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает РИА Новости.
По словам парламентария, повод для санкций и условия их отмены являются надуманными и ангажированными.
«Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны», — сказал Швыткин.
Депутат отметил, что Москву не допустили к расследованию «дела Скрипалей». Кроме того, Британия и США не представили никаких доказательств вины России.
Второй пакет «химических» санкций против России начнет действовать с 19 августа. В США ввели их, считая, что российские спецслужбы отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию боевым газом «Новичок». Москва опровергает эти утверждения.
Санкции будут действовать не менее года. Они запрещают американским банкам покупать долговые бумаги России, кредитовать российское правительство. Кроме того, для России закроют импорт некоторых видов товаров из США.
В Вашингтоне также назвали условия отмены санкций: допустить международных инспекторов для проверки объектов РФ и выплатить компенсации пострадавшим в Солсбери.
Эксперты заявили, что новые санкции не повлияли на банковскую систему России и курс рубля.