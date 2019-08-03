Обсудили отставку посла: Путин провел разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре на этой неделе грядущую отставку американского посла в Москве Джона Хантсмана, сообщает CNN.

По данным СМИ, американский лидер позвонил своему российскому коллеге после того, как узнал, насколько увеличилась площадь распространения лесных пожаров в Сибири.

Но их разговор перешел к обсуждению необходимости выбора нового посла США в России, заявили два чиновника в Белом доме. При этом имен кандидатов на освобождающийся пост политики не назвали.

По словам американских чиновников, это был недолгий телефонный разговор, оба лидера не обсуждали решение о формальном выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности или предстоящие санкции в отношении России в рамках дела об отравлении Сергея Скрипаля

Ни в американском, ни в российском заявлении о разговоре не упоминалось ни о каком обсуждении санкций, но Путин оценил предложение Трампа о помощи в борьбе с пожаром «как гарантию того, что в будущем удастся восстановить полноценные отношения между двумя странами».

Хантсман, который занимает нынешний пост с 2017 года, принимал непосредственное участие в деле Пола Уилана, директора по корпоративной безопасности американской компании BorgWarner, который был задержан российскими властями по подозрению в шпионаже.

В январе Хантсман лично посетил Уилана — это нетипичный шаг для посла, сказал аналитик CNN Джон Кирби

В ноябре прошлого года у Хантсмана была обнаружена меланома.

По словам источника в американском посольстве, последние несколько месяцев Хантсман и его жена совершают своеобразный «прощальный тур», проводят встречи с другими дипломатами, готовясь покинуть Россию.

Жена дипломата, Мэри Кэй, опубликовала в инстаграме «отчеты» некоторых из их недавних событий — например, вечер пятницы семья провела с сотрудниками охраны посольства, а ранее совершила прогулку по Москве-реке.

Хантсман объявил о своем намерении вернуться на родину и баллотироваться на пост губернатора штата Юта два месяца назад. Еще в год своего назначения дипломат подчеркивал, что он не останется в России надолго и уедет через два года, передает ФАН.

Сейчас, согласно информации издания The Atlantic, Хантсман планирует покинуть свой пост ради продолжения политической карьеры в США и напомнить избирателям, что в период с 2004-го по 2009-й Юта под его руководством стала одним из самых быстроразвивающихся штатов в стране.

Однако некоторые полагают, что заявленный отъезд связан не с амбициями политика, а с охлаждением отношений между ним и Дональдом Трампом. Дело в том, что с критикой Трампа и членов его семьи неоднократно выступала дочь будущего бывшего посла Эбби Хантсман.

За последние два года Эбби Хантсман успела прославиться в качестве телеведущей благодаря своей работе на крупных кабельных телеканалах Fox and Friends и ABC.

В июне 2018 года в период работы на консервативном телеканале Fox News ведущая подверглась критике со стороны своих работодателей за то, что прямом эфире назвала встречу Дональда Трампа и президента Северной Кореи знакомством «двух диктаторов».

Она извинилась за сказанное, но ее фраза инициировала появление нового хештега в твиттере. Пользователи, которые поддерживали Демократическую партию и следили за ходом встречи, довольно быстро переместили хештег во вкладку «актуальное» в глобальной сети.

Хантсман отказался посетить Санкт-Петербургский международный экономический форум из-за того, что американский инвестор и основатель Baring Vostok Майкл Калви находится под домашним арестом.

Об этом заявила представитель американской дипмиссии Андреа Калан.

Она напомнила, что посол неоднократно заявлял, что ему будет «трудно» принять участие в ПМЭФ, зная, что Калви находится под арестом. Калан добавила, что, по мнению Хантсмана, уголовное преследование в отношении Калви «подрывает попытки» создать стабильность в отношениях России и США.

Сам посол также прославился скандальными заявлениями. В апреле он недвусмысленно пригрозил России американскими авианосцами в Средиземном море. Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США в Средиземном море — это сигнал, который Россия должна услышать, говорил тогда он.

«Дипломатические связи и диалог в сочетании с мощными оборонительными системами этих кораблей демонстрируют РФ, что если она и правда стремится к улучшению отношений с США, то она должна прекратить дестабилизировать мир», — заявил дипломат.

По словам Хантсмана, 200 тыс. тонн «дипломатии», курсирующие по Средиземному морю, «говорят сами за себя и не требуют дополнений».