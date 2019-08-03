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Путин подписал законы о шпионских устройствах 

RT на русском 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам, внесённым в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, граждане могут быть освобождены от ответственности в случае использования технических средств бытового назначения, находящихся в свободном доступе «с открыто расположенными на них органами управления».
В частности, закон разрешает использовать смартфоны, диктофоны, видеокамеры, GPS-трекеры для поиска домашних животных, очки с видеокамерой и другие устройства со встроенными видеокамерами или системами глобального позиционирования.
В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил уточнить определение секретных технических средств.
В конце декабря пленум Верховного суда разъяснил, что покупка шпионских устройств не образует состава преступления, если гражданин приобрёл данные средства для обеспечения безопасности себя или своих близких, а также для слежения за животными.
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Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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