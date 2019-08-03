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«США присвоили себе функции суперполицейского»: посольство о санкциях против России 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: EPA
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства.
В посольство подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют. Соединенное Королевство, на территории которого произошел инцидент, отказывается сотрудничать с Москвой.
"Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра", — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение США о санкциях свидетельствует о пренебрежении по отношению к принципам правового государства.
Ранее российский МИД насчитал 72 санкции, которые США вводили против России с 2011 года.
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