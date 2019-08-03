«США присвоили себе функции суперполицейского»: посольство о санкциях против России

Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. В посольство подчеркнули, что доказательства причастности России к инциденту отсутствуют. Соединенное Королевство, на территории которого произошел инцидент, отказывается сотрудничать с Москвой. "Вместо этого Вашингтон решил присвоить себе функции суперполицейского и верховного арбитра", — говорится в заявлении. Уточняется, что решение США о санкциях свидетельствует о пренебрежении по отношению к принципам правового государства. Ранее российский МИД насчитал 72 санкции, которые США вводили против России с 2011 года.