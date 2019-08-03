Реестр недобросовестных опекунов появится в России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании реестра граждан, лишённых родительских прав.

Закон одобрен депутатами Госдумы и членами Совета Федерации . В перечень будут внесены лица, которые не смогут стать опекунами или усыновителями вследствие лишения их родительских прав ранее, сообщает АГН «Москва».

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий искать пропавших детей с помощью геолокации их мобильников. Закон вводит дополнительные условия для оперативного поиска пропавшего ребёнка.