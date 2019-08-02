«Старт гонки вооружений»: Соловьев о выходе США из ДРСМД

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Twitter назвал решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) «концом эпохи».

«Эпоха закончилась. Впереди очень тревожное время эскалации международной напряжённости. Дан официальный старт гонки вооружений», — подчеркнул телеведущий (орфография и пунктуация автора сохранены).

Бессрочный договор о РСМД был подписан в 1987 году. СССР и США договорились уничтожить и больше не производить баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности.

США приостановили свое участие в договоре со 2 февраля. Госсекретарь Майкл Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" соглашения и дал Москве шесть месяцев на возвращение "к полному и проверяемому соблюдению договора".