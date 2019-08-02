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В МИД прокомментировали изменения в визовой практике Финляндии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия рассчитывает, что изменения в визовой практике Финляндии не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в ее консульских учреждениях, говорится в сообщении МИД РФ.
"В связи с многочисленными вопросами СМИ о решении властей Финляндии ужесточить правила выдачи виз гражданам Российской Федерации сообщаем, что, судя по официальным комментариям финской стороны, в данном случае речь идет о приведении визовой практики Финляндии в соответствие с существующими в Европейском союзе требованиями, которыми руководствуются и другие страны-члены ЕС при оформлении шенгенских виз гражданам России. Рассчитываем, что данные изменения не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в консульских учреждениях Финляндии", — говорится в сообщении МИД РФ.
Финляндия с 1 сентября будет запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза, сообщало министерство иностранных дел в четверг. В текущий момент при подаче заявлений на финскую визу требуются: заполненная анкета, действующий загранпаспорт, одна цветная фотография, квитанция об оплате визового сбора, страховой полис, копия внутреннего паспорта и согласие на обработку персональных данных.
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Политика , МИД , ЕС , Финляндия
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