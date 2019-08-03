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«Мужества наберитесь»: Мутко раскритиковал муниципалов Иркутской области 

Рамблер + ещё 18 3 минуты назад
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал муниципалов Иркутской области за плохую работу с людьми, пострадавшими от наводнений.
На совещании вице-премьер заявил, что главы муниципальных образований задерживают выдачу актов об обследовании домов, передает РИА Новости.
Кроме того, граждане, жилье которых уже признали непригодными, еще не переехали в новые дома. В итоге федеральные и областные чиновники, как выразился Мутко, «простаивают».
«Мы простаиваем из-за вас… Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. Без вас здесь, мужики, не разберемся. Быстрее в руки возьмите себя», — заявил Мутко.
Наводнения в Иркутской области произошли в конце июня. Погибли 25 человек, 6 пропали без вести. Пострадало более ста населенных пунктов и 39 тысяч граждан. Сильнее всего оказались подтоплены Нижнеудинск и Тулун. На днях в Приангарье снова начался паводок.
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Политика , Видео , Виталий Мутко , РИА Новости , Иркутская Область
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