«Мужества наберитесь»: Мутко раскритиковал муниципалов Иркутской области

На совещании вице-премьер заявил , что главы муниципальных образований задерживают выдачу актов об обследовании домов, передает РИА Новости.

Кроме того, граждане, жилье которых уже признали непригодными, еще не переехали в новые дома. В итоге федеральные и областные чиновники, как выразился Мутко, «простаивают».

«Мы простаиваем из-за вас… Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. Без вас здесь, мужики, не разберемся. Быстрее в руки возьмите себя», — заявил Мутко.

Наводнения в Иркутской области произошли в конце июня. Погибли 25 человек, 6 пропали без вести. Пострадало более ста населенных пунктов и 39 тысяч граждан. Сильнее всего оказались подтоплены Нижнеудинск и Тулун. На днях в Приангарье снова начался паводок.