Мутко раскритиковал работу властей Прибайкалья по ликвидации паводка

Ранее Мутко был недоволен работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко по строительству жилья для оставшихся без дома из-за паводка.

"Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований… ответьте базовые вещи", — заявил Мутко на совещании с главами пострадавших от паводка муниципалитетов Иркутской области.

Как отметил вице-премьер, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.

"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный… Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя…", — заявил Мутко.

По словам вице-премьера, ни один человек, чьё жильё было признано непригодным после паводка, не переехал в новый дом.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.