Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мутко раскритиковал работу властей Прибайкалья по ликвидации паводка 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
Фото: ТАСС
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу муниципальных властей Иркутской области по решению жилищных вопросов пострадавших от паводка жителей.
Ранее Мутко был недоволен работой мэра Тулуна Юрия Кариха и губернатора Иркутской области Сергея Левченко по строительству жилья для оставшихся без дома из-за паводка.
"Мы простаиваем из-за вас, главы муниципальных образований… ответьте базовые вещи", — заявил Мутко на совещании с главами пострадавших от паводка муниципалитетов Иркутской области.
Как отметил вице-премьер, главы муниципальных образований тормозят решения по обследованию домов, выдачу актов и сертификатов.
"Ну никакого решения нет! Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный… Без вас здесь, мужики, не разберемся. И губернатор здесь без вас не разберется. Быстрее в руки возьмите в себя…", — заявил Мутко.
По словам вице-премьера, ни один человек, чьё жильё было признано непригодным после паводка, не переехал в новый дом.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.
Последние новости
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете СК возбудил первое уголовное дело о пожарах в Сибири Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Комментарии2
Политика , Сергей Левченко , Виталий Мутко , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
«Есть угроза соседним зданиям»: ЧП в Москве43
Трамп может вмешаться в ситуацию в Донбассе215
В центре Москвы полыхает пожар38
«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции93
Видео
00:50
Состояние ухудшилось: Скрипаль позвонил в Москву
Общество Статьи
01:12
«Как можешь женщину бить»: драка россиян в Турции
Происшествия Катастрофы
01:23
РФ показала уничтожение артиллерии боевиков в Сирии
Армия Ближний Восток
00:14
Rammstein «зажег» стадион в Петербурге. Жители испугались.
Шоу-бизнес
02:41
США рассказали о гонке вооружений с Россией
Армия Азия
02:41
«Начнется гонка вооружений»: конец ДРСМД
Армия Оружие