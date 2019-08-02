Россия обратилась к Турции с жестким требованием

Россия ожидает от Турции полного соблюдения договоренностей о выводе войск и вооружения из демилитаризированной зоны в ответ на инициативу властей Сирии о полном прекращении огня в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин, передает ТАСС.

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск — Алеппо», — сказал Бакин.

Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования уже нарушили режим тишины и обстреляли родное село президента Сирии Башара Асада в 14 км от российской авиабазы Хмеймим.

«В районе населенного пункта Кардаха зафиксировано 12 разрывов. В результате обстрелов один мирный житель погиб, трое получили ранения», — сообщил генерал.

Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, подконтрольным незаконным вооруженным формированиям. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться члены бандформирований с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие. В зону входит одноименная провинция и части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо.