«Достали»: Медведев высказался о недобросовестных подрядчиках

Манипуляции подрядчиков с госзакупками вызвали недовольство премьера Дмитрия Медведева . «Достали», оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов.

Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Работой по развитию центров премьер в целом остался доволен.

«Одним из механизмов развития стали центры экономического роста, которые мы определили в Дальневосточном федеральном округе, их 58. По сути, это места, где локализуются инвестиционные проекты, в том числе сформированы территории опережающего социально-экономического развития», — сказал Медведев.

Темпы развития центров социально-экономического роста на Дальнем Востоке в целом приемлемы, добавил премьер. По крайней мере, средства, выделенные на это федеральным центром, осваиваются хорошо. Но и объектов, которые необходимо возвести на Дальнем Востоке, немало.

До 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры, среди них дома культуры, музеи, библиотеки.

Предусмотрен также капитальный ремонт социальных объектов: 30 больниц, 105 образовательных учреждений, 14 учреждений культуры.

«Скажем прямо, этот вопрос актуален для всех территорий, входящих в Дальневосточный округ», — признал Медведев.

Деньги есть, но вы «достали»

Но средства на все это имеются.

«По итогам прошлого года, если говорить о кассе, о кассовом исполнении, то это почти 98%. Это в масштабах нашей страны неплохой результат», — уточнил премьер.

В этом году власти планируют потратить на инфраструктуру еще около 16 млрд рублей. «Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств, — подчеркнул Медведев.

Председатель правительства призвал не отставать от существующих графиков строительства детсадов, больниц и жилых домов ввиду климатических особенностей.

Однозначно негативную оценку премьера вызвала ситуация с действиями подрядчиков, которые реализуют госуслуги. Медведев сообщил, что его „достала“ манера недобросовестных подрядчиков, специально занижающих цены. Об этом сообщает официальный сайт правительства.

»Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще эта ситуация, как говорят у нас, достала», — сказал премьер.

Медведев напомнил, что давал поручение по поводу усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков. Не только об административной ответственности, но и о введении специального уголовного состава, пояснил он.

Глава кабмина сообщил, что деятельность участников конкурса на получение госзаказа, направленная на то, чтобы заранее уничтожить его результаты, должна быть наказуема.

«Заявка дается в таком виде, который не исполним, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно, в результате все отменяется», — указал председатель правительства, добавив при этом, что «мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией».

Медведев высказал подозрение, что причины такого поведения претендентов на госзаказ могут быть разными: например, это делается для того, чтобы «разбить» конкурс и в будущем поучаствовать в его отдельных частях.

А может быть, просто такие подрядчики действуют назло. «Это надо завершать, эта проблема сплошная по всей стране», — заключил Медведев.

Чиновники действительно не первый год борются с тем, чтобы процедура распределения госзаказа была более прозрачной и предсказуемой. Еще в 2016 году Минэкономразвития предложило обсуждать госзакупки от 500 млн руб. Если планка по цене закупки будет снижена, число общественных слушаний увеличится и, значит, манипуляций будет меньше. В основном под процедуру общественного обсуждения подпадают контракты в сфере строительства.

Правительство выделяет миллиарды на возрождение Дальнего Востока.

По данным Минфина, из госбюджета на 2019 год и период до 2020-2022 гг. планируется выделить на развитие Дальневосточного федерального округа 123 млрд руб. Из них 45,3 млрд в этом году.

Значительная часть этих средств так или иначе связана с реализацией программы по возрождению Дальнего Востока, превращению этого региона в территорию опережающего развития и слому тренда на отток населения с окраины страны на «большую землю».

Под эту идею три года тому назад президент с подачи полпреда Юрия Трутнева утвердил среди прочих инициатив программу «дальневосточного гектара». Согласно закону, земля в пределах 1 га предоставляется на 5 лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пятилетнего срока освоенный гектар можно оформить в собственность или долгосрочную аренду.

Гектар сначала выдавали только местным, и при этом был небольшой размер «подъемных» на переезд и обустройство на месте. Желающих переселиться почти не нашлось, и программу ДВ-гектар максимально либерализовали. И добавили денежных стимулов. В том числе субсидий и льготных кредитов на открытие бизнеса, на закупку стройматериалов для строительства жилья.

Переселенцам дают гранты «Начинающий фермер», «Агростартап» и т. п. Выплачиваются компенсации за приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов.

Тем не менее программа забуксовала уже на второй год после старта в 2016 году. Даже субсидии россияне брать не хотят.

Более того, некоторые из новых собственников гектара, взяв землю, пока не решили, что будут с ней делать.

Вариантов для открытия бизнеса не так уж и много. Построить теплицу для выращивания овощей или клубники, сажать сою. Сам полпред Юрий Трутневв интервью «Газете.Ru» ранее говорил, что с удовольствием взялся бы выращивать аквакультуру (морских гребешков, лобстеров, рыбу), если бы это было совместимо с госслужбой.

Еще одна распространенная здесь бизнес-идея — открыть туркомпанию. Но есть проблема. И это не деньги, а архаичность действующего законодательства.

В итоге Дальний Восток пустеет. В агентстве, призванном развивать человеческий капитал, просто фиксируют всем известную проблему: «остановить отток населения из Дальневосточного округа, несмотря на предпринимаемые усилия, пока не удается».

Об этом же в Госдуме 18 апреля говорил премьер Дмитрий Медведев.