Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка

"Вот мы на эту тему сейчас будем жестко говорить… Раз приехал — не строим ничего, сейчас приезжаем — опять ничего не строим. Я понять не могу, почему мы ничего не строим? Почему мэр с губернатором эти вопросы не двигают?" — заявил Мутко на встрече с жителями Тулуна.

"Сергей Георгиевич создал единую службу заказчика как губернатор. Ему сейчас передаем деньги. Но начать он должен вначале хотя бы 100 человек взять, которые хотят индивидуальный дом, и выйти на эти 100 домов", — отметил Мутко. По его словам, создать новый квартал планируется к октябрю 2020 года.

Вице-премьер подчеркнул, что федеральные деньги выделены. "Я каждый день вижу: 30-40 миллионов выплачивается, еще по 50 тысяч, по 100 тысяч, и еще выплаты идут. Но я также вижу, что 11 граждан всего получили компенсации за утерянное жилье. Это ничто. И меня это тоже немножко напрягает. И я уже говорил, что этот мой приезд до воскресенья такой, что мы не увидим что-то… Не знаю, что я буду президенту докладывать, какие решения мы будем принимать. Надо это быстрее делать", — отметил вице-премьер.

По словам Мутко, задача мэра и губернатора — сделать побольше, чтобы люди не ждали. Также он поручил местным властям организовать в Тулуне консультационный пункт для пострадавших от паводка.

По словам представителя местных властей, около 100 граждан получили компенсации за утерянное жильё.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 че