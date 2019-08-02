Россияне высказались о примирении США и России

Россией. Аналитическая служба Рамблера опросила россиян на тему того, наладятся ли, по их мнению, отношения между США

И большинство (71%) респондентов заявили о том, что этого никогда не произойдет, поскольку американский парламент всегда будет против этого.

25% опрошенных считают, что отношения между странами наладятся, поскольку Москва и Вашингтон стали вести переговоры, которые обязательно дадут свои плоды.

А 4% россиян не интересуются внешней политикой.

Всего в опросе приняли участие 8 063 человека.

В среду лесные пожары в Сибири распространились на площадь 2,8 миллиона гектаров, а президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину и предложил помощь в их тушении.

Президент России ответил отказом, но пообещал прибегнуть к американской помощи в случае необходимости. Путин поблагодарил Трампа, а его предложение счел свидетельством способности Москвы и Вашингтона восстановить отношения в полном формате.