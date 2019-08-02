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В Крыму нашли замену НАТО для Украины 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Украине вместо интеграции в НАТО предпринять шаги по вступлению в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Украине пора начать курс по возвращению к своим истокам, братьям и истинным друзьям, с которыми надо строить свою судьбу и общее будущее. Для этого надо полностью восстановить свое членство в СНГ и начать консультации по вступлению в структуры, создаваемые дружественными государствами, это, прежде всего, ОДКБ. Это спасло бы Украину от саморазрушения, которое происходит и сегодня», — передает РИА «Новости» слова Цекова.
Он добавил, что предпринимаемые на протяжении большого периода времени попытки Украины вступить в НАТО являются одной из серьезных внешнеполитических ошибок Киева.
«Это делалось, несмотря на то, что украинский народ не поддерживал это стремление», — отметил сенатор.
Напомним, ранее в пятницу экс-глава Госдепа Кондолиза Райс заявила, что Украине пока сложно не то что вступить в НАТО, но даже получить план действий по членству.
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Комментарии
Политика , Украина , Кондолиза Райс , Сергей Цеков , Госдеп США , НАТО , РИА Новости , Республика Крым
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