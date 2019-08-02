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Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками 

РИА Новости + ещё 4 23 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему манипулирования условиями конкурсов на проведение закупок и напомнил о возможности введения уголовной ответственности за такие нарушения.
"Надо с этим завершать, эта проблема сплошная по всей стране", — завил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Он отметил, что речь идет о манипулировании конкурсами на проведение закупок.
"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят у нас, достала", — сказал премьер.
Медведев напомнил вице-премьеру Константину Чуйченко о необходимости усиления ответственности в подобных случаях.
"Константин Анатольевич, я напоминаю, я два раза давал уже поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков, начиная от элементарной административной ответственности, хотя мы и не считаем сейчас это правильным раздувать этот пожар, но в некоторых случаях можно. И заканчивая, я просил просчитать все-таки возможность введения отдельного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурса", — отметил премьер-министр.
Медведев пояснил, что речь идет о случаях, когда "деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат".
"То есть заявка дается в таком виде, которая неисполнима, соответственно, конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно. В результате все отменяется, мы все теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией", — сказал глава правительства.
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Политика , Дмитрий Медведев , Константин Чуйченко
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