Медведев заявил о «доставшей» ситуации с недобросовестными подрядчиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал решить проблему манипулирования условиями конкурсов на проведение закупок и напомнил о возможности введения уголовной ответственности за такие нарушения.

"Надо с этим завершать, эта проблема сплошная по всей стране", — завил Медведев на совещании по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Он отметил, что речь идет о манипулировании конкурсами на проведение закупок.

"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах — вообще, конечно, эта ситуация, она, как говорят у нас, достала", — сказал премьер.

Медведев напомнил вице-премьеру Константину Чуйченко о необходимости усиления ответственности в подобных случаях.

"Константин Анатольевич, я напоминаю, я два раза давал уже поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков, начиная от элементарной административной ответственности, хотя мы и не считаем сейчас это правильным раздувать этот пожар, но в некоторых случаях можно. И заканчивая, я просил просчитать все-таки возможность введения отдельного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурса", — отметил премьер-министр.

Медведев пояснил, что речь идет о случаях, когда "деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его результат".