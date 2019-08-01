Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский сенатор назвал Порошенко торпедой, «топившей» Минские соглашения 

РИА Новости 24 минуты назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко был главной торпедой, годами "топившей" Минские соглашения, поэтому его заявления о непосредственном участии в написании их текста сильно преувеличены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.
Ранее Порошенко заявил, что вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель лично писал текст минских соглашений. В 2015 году в Минске состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию кризиса на Украине, которая продлилась более 15 часов. По итогам переговоров был подписан документ по выполнению минских соглашений.
"Допустим (что Порошенко писал текст минских соглашений). Тогда как понять, что именно Порошенко стал главной торпедой, которая годами топила минские соглашения?" — сказал Морозов.
Кроме того, отметил сенатор, трудно поверить в такую технологию написания подобных документов.
"Мой опыт подсказывает, что это практически невозможно без участия экспертов и огромной предварительной проработки. Похоже, сильно преувеличил, как всегда, свою роль Пётр Алексеевич", — подчеркнул Морозов.
Последние новости
Жириновский назвал причину возникновения пожаров в Сибири Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Комментарии3
Политика , Украина , Олег Морозов , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Совет Федерации , РИА Новости , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Идлибе договорились о мире
Убийство ЛГБТ-активистки: задержан новый подозреваемый7
В Москве согласовали 100-тысячный митинг141
Массовая гибель пчел в России затронула 30 регионов6
Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России17
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение