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В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии 

RT на русском 46 минут назад
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о начале расследования по авиаударам в Идлибе.
Об этом информирует ТАСС.
«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — заявил он.
Также Полянский отметил, в России сожалеют, что на Генсека ООН «оказывалось давление» со стороны ряда стран, которые «в действительности не хотят мира в Сирии».
В постпредстве России добавили, что вызывает вопросы, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
RT на русском: последние новости
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Политика , Дмитрий Полянский , Антониу Гутерриш , ООН , ИТАР-ТАСС , Москва , Сирия
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