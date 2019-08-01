В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии

Об этом информирует ТАСС.

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — заявил он.

Также Полянский отметил, в России сожалеют, что на Генсека ООН «оказывалось давление» со стороны ряда стран, которые «в действительности не хотят мира в Сирии».

В постпредстве России добавили, что вызывает вопросы, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.

Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.