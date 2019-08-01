«Это ошибка»: Россия осудила расследование ООН по Сирии 

Москва считает ошибочным решение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о начале расследования авиаударов в Идлибе. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».
«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — сказал Полянский.
Он также отметил, в России сожалеют, что на генсека ООН «оказывалось давление» со стороны ряда стран, которые «в действительности не хотят мира в Сирии».
«Мы весьма сомневаемся, что это ради расследования, а не ради обвинения Сирии и России в том, чего мы не делали», — заявил Полянский.
В постпредстве России добавили, что вызывает вопросы, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш создал внутреннюю комиссию ООН «по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года».