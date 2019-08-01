«Это ошибка»: Россия осудила расследование ООН по Сирии

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — сказал Полянский.

Он также отметил, в России сожалеют, что на генсека ООН «оказывалось давление» со стороны ряда стран, которые «в действительности не хотят мира в Сирии».

«Мы весьма сомневаемся, что это ради расследования, а не ради обвинения Сирии и России в том, чего мы не делали», — заявил Полянский.

В постпредстве России добавили, что вызывает вопросы, имел ли Генсек ООН полномочия для организации такого расследования.