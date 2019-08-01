Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров осудил сообщения СМИ о террористах в Чечне 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил сообщения некоторых СМИ, заявивших, что израильский штаб по борьбе с террором призвал граждан не ездить в республику из-за "активных террористических организаций".
В своем телеграме Кадыров отметил, что авторы подобных заявлений не могут назвать ни одну "реальную" террористическую группу в Чечне.
"Воображение у вас богатое, но в Чечне нет, и никогда не будет террористических организаций!", — заявил он.
Кадыров подчеркнул, что Чечня самый стабильный и безопасный регион в мире. Он добавил, что автор сообщения пользовался информацией из сомнительных источников и не знает реальную ситуацию.
Глава Чечни также пригласил всех желающих посетить регион и убедиться в его безопасности.
Газета.Ru: последние новости
Захарова назвала санкции США по "Северному потоку - 2" витком русофобии Медведев распорядился проверить версию о намеренных поджогах лесов Губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Политика , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовая гибель пчел в России затронула 30 регионов2
Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России12
«Мир потеряет тормоз в ядерной войне»18
Глава офиса Зеленского ушел в отставку30
«В России спецслужбы успешно борются с террором»10
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение