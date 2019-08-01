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Захарова: дата выхода США из ДРСМД войдёт в историю 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что день выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) войдёт в историю с негативной коннотацией.
По её словам, такая инициатива США является антипримером решения сложных вопросов в мире.
Захарова отметила, что Вашингтон делает шаги в противоположном направлении от создания атмосферы доверия, нацеленной на придание миру большей безопасности и стабильности.
«Я могу с уверенностью сказать… это момент исторический, к сожалению, с негативной коннотацией завтрашний день войдёт в историю, увы», — заявила она на брифинге.
Представитель МИД добавила, что Москва изначально указывала на то, что выход из ДРСМД является «исключительно инициативой США».
«Мы говорили о том, что это серьёзная ошибка Вашингтона со всех точек зрения и давали не один шанс для того, чтобы всё-таки вернуть США в правовое поле в этом контексте», — сказала Захарова.
Ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон напомнил о выходе США из ДРСМД 2 августа.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
Политика , Джон Болтон , Мария Захарова , МИД , США
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