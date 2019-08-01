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Россия возмутилась ошибкой ООН 

Lenta.ru + ещё 13 3 часа назад
Фото: Rafael Marchante / Reuters
Москва считает ошибкой решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша провести расследование атак в сирийском Идлибе. Такое заявление сделал и.о. постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.
«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — заявил дипломат. Он добавил, что на генсека организации оказывалось давление со стороны ряда государств, «которые в действительности не хотят мира в Сирии».
Ранее Гутерриш создал внутреннюю комиссию ООН «по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года». Она проверит факты ряда происшествий, которые вызвали разрушения и стали причиной массовых жертв.
В конце июля комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.
25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц это по меньшей мере 300 человек убитыми.
22 июля Минобороны России отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Политика , Башар Асад , Мишель Бачелет , Дмитрий Полянский , Антониу Гутерриш , Министерство обороны , ООН , Associated Press , РИА Новости , Москва , Сирия
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