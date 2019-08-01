Россия возмутилась ошибкой ООН

«Мы разочарованы этим решением. Считаем его ошибочным», — заявил дипломат. Он добавил, что на генсека организации оказывалось давление со стороны ряда государств, «которые в действительности не хотят мира в Сирии».

Ранее Гутерриш создал внутреннюю комиссию ООН «по расследованию серии инцидентов, произошедших на северо-западе Сирии с момента подписания Меморандума о стабилизации ситуации в идлибской зоне деэскалации между РФ и Турцией 17 сентября 2018 года». Она проверит факты ряда происшествий, которые вызвали разрушения и стали причиной массовых жертв.

В конце июля комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что в результате авианалетов сирийской авиации и ее союзников за 10 дней погибли по меньшей мере 103 мирных жителя.

25 июля стало известно, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) ответственны за большую часть потерь в рядах джихадистских группировок — за последний месяц это по меньшей мере 300 человек убитыми.

22 июля Минобороны России отвергло обвинения в атаках на гражданские объекты. Тогда агентство Associated Press cо ссылкой на местные источники заявило о десятках погибших мирных жителей в результате российской авиаподдержки сирийского наступления.