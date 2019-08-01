Россия высказалась о санкциях США по «Северному потоку-2»

«Нужно обратить внимание на то, что речь пока идет об обсуждении очередного витка русофобских мер в Конгрессе США», — отметила дипломат. Она добавила, что за последние восемь лет Вашингтон по разным поводам вводил санкции в отношении России более 70 раз.

«Но ни та администрация США , ни эта ничего не добилась. Как Россия проводила независимую линию на международной арене, так и продолжает», — подчеркнула Захарова. «Северный поток-2», по ее словам, является примером строительства «вопреки всем угрозам».

31 июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против строительства «Северного потока-2». Авторы законопроекта полагают, что успешная реализация проекта усилит влияние Москвы в Европе. Планируется, что ограничения коснутся лиц и компаний, которые участвуют в прокладке морской части трубопровода. В частности, в документе предлагается заморозить активы лиц, причастных к продаже, аренде и предоставлении судов для укладки в море российских трубопроводов. После голосования в сенате и палате представителей законопроект поступит на подпись президенту США Дональду Трампу

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского топлива. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка. Другие европейские государства — Германия, Швеция и Финляндия — уже выдали разрешения. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши.