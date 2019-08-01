В Москве назвали лучшие инициативы губернаторов

В регионах в настоящее реализуется большое количество проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Сегодня в Москве в ходе круглого стола эксперты назвали лучшие из таких инициатив, чтобы их можно было тиражировать по всей стране.

«Еженедельный мониторинг, который готовит Экспертный институт социальных исследований, ставит целью выявление лучших региональных практик по четырем направлениям — повышение открытости власти, решение проблем социально-экономической сферы, повышение качества жизни и развитие человеческого капитала», — поделилась руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, выступая в четверг в режиме круглого стола в редакции ТАСС.

Понятно, что ключевое количество практик находится в условном блоке «решение проблем социально-экономической сферы», подчеркнула руководитель департамента.

При этом практики имеют два направления: есть проекты, которые реализуются для всех категорий граждан, — например, снижение тарифов ЖКХ, поддержка семей и новорожденных и так далее. Есть проекты по поддержке нуждающихся категорий граждан: маломобильных и малообеспеченных, молодых семей, пенсионеров, ветеранов войны, рассказала Кислицына.

«Отдельное направление, которое мы сейчас вычленяем, — это поддержка людей предпенсионного возраста. И здесь каждый регион стремится найти свои особые подходы по повышению качества жизни, — отметила эксперт. — При этом мы выделили четыре составляющие, которые влияют на эффективность реализации практик — открытость, вовлечение, контроль за реализацией управленческих решений и акцент на развитие человеческого капитала».

Отдельные интересные кейсы отмечаются в соцсетях, отметила она. «Буквально несколько недель назад глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев провел прямой эфир одновременно в четырех социальных сетях». «Первые лица регионов сами становятся источником информации, не всегда прибегая к посредничеству каналов, газет и иных средств массовой информации», — подчеркнула эксперт ЭИСИ.

Интересные кейсы происходят в видехостинге Yotube. Например, создаются Yotube-каналы глав регионов, как у Лимаренко на Сахалине.

«Многое происходит на стыке офлайна и онлайна. Известный проект, который уже стал в некотором роде мемом — «разворот Текслера», названный по имени главы Челябинской области Алексея Текслера, — когда губернатор резко меняет маршрут своего следования, заезжает на случайные, спонтанные встречи, вообще становится более открытым для народа», — напомнила Кислицына.

Что касается блока региональных практик под общим названием «развитие человеческого капитала», то в него входят две составляющие. Первая — кадровые конкурсы, выявление лидерского потенциала и дальнейшее трудоустройство. Вторая — наставничество. Формирование института менторства, передача знаний и практик от одного поколения к другому, социализация в трудовой, практической и бытовой жизни, констатировала глава департамента.

Отдельная линия оценки региональных практик — контроль за реализацией управленческих решений.

«Самые яркие, на мой взгляд, кейсы последних недель — это оптимизация тарифов ЖКХ в Петербурге врио губернатора Александром Бегловым, что стало возможным благодаря аудиту и исключению посредников, за счет которых ранее происходило повышение конечной стоимости. Также это лишение чиновников служебных автомобилей в Забайкалье — только за неделю реализации этого проекта, бюджету региона удалось сохранить 800 тысяч рублей», — рассказала Кислицына.

В качестве еще одного примера она назвала рейтинг мэров и глав районов Башкортостана, который создал врио главы Радий Хабиров. В этом случае рейтинг подчиненных определяет не первое лицо, а сами жители региона, которые ставят «народную оценку», на основе которой принимаются дальнейшие управленческие решения.

«Отдельно стоит сказать о контроле принятия решений со стороны граждан. Сейчас это тренд, который расширяется по отраслям. Контроль появляется в самых разных сферах — от работы общественного транспорта и приемки социальных объектов, как, например, в Вологодской области, до пожарного контроля и контроля работы в сфере ЖКХ. Очень важно, что власть не закрывается от таких инициатив со стороны общественности. Регионы зачастую сами их инициируют, поддерживают и развивают», — резюмировала эксперт ЭИСИ.

На мероприятии о своих лучших методах работы рассказали и некоторые главы регионов.

«Главный приоритет развития Вологодской области, это демография и поддержка материнства и детства, — поделился губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, представляя региональные практики по улучшению качества жизни, реализуемые в подведомственном ему регионе. — С 1 января 2019 года в Вологодской области была введена компенсация 3% ипотечной ставки за счет областного бюджета для семей, в которых рождается второй, третий и последующий ребенок».

Однако поначалу большого интереса такая практика не вызвала — из-за высокой стоимости жилья на первичном рынке, констатировал губернатор. Он отметил, что многим молодым семьям это оказалось просто не по карману.

«Мы решили пойти дальше и с 12 августа запускаем новый региональный проект — компенсация процентной ставки за счет средств областного бюджета уже при рождении первого ребенка. То есть это мотивация для рождения первого ребенка. Этот проект распространяется также на все многодетные и молодые семьи. Сейчас интерес к проекту уже колоссальный, обратилось более 150 семей», — рассказал Олег Кувшинников.

Приоритетным направлением в Брянской области губернатор Александр Богомаз назвал медицину. Помимо того, что уже делается — обновление парка машин «скорой помощи», строительство больниц, поликлиник и современных медицинских центров, он отметил необходимость привлечение квалифицированных медицинских кадров.

«У нас нехватка врачей на уровне 20%, — посетовал Богомаз. — Поэтому два года назад была принята сквозная программа и выделен миллиард рублей на покупку жилья для молодых врачей и медицинских специалистов из других регионов. В прошлом году мы выдали врачам 42 квартиры, в этом году — 125 квартир. Сейчас в Брянскую область охотно едут медики из других регионов и ближнего зарубежья».

Решается в области и вопрос подготовки собственных медиков, подчеркнул глава региона.